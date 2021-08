"Non parlate con altri, chiamate me". Cav, le parole alla Meloni: clamoroso schiaffo ai vertici di Forza Italia (Di sabato 7 agosto 2021) Un Silvio Berlusconi in grande forma, quello che si sono trovati davanti Giorgia Meloni e Ignazio La Russa quando sono andati da lui a Villa Certosa, in Sardegna. Un incontro necessario per distendere i rapporti tra Forza Italia e Fratelli d'Italia dopo il caso-Rai che tanto ha fatto tuonare la Meloni. E su quell'incontro torna il Tempo, che sottolinea come "più che una colazione di lavoro, come è solito definire i pranzi Berlusconi, sembrava quasi una visita guidata a Disneyland. Il tempo è trascorso veloce, tra aneddoti di farfalle imbalsamate e vulcani artificiali", aggiunge il quotidiano ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Un Silvio Berlusconi in grande forma, quello che si sono trovati davanti Giorgiae Ignazio La Russa quando sono andati da lui a Villa Certosa, in Sardegna. Un incontro necessario per distendere i rapporti trae Fratelli d'dopo il caso-Rai che tanto ha fatto tuonare la. E su quell'incontro torna il Tempo, che sottolinea come "più che una colazione di lavoro, come è solito definire i pranzi Berlusconi, sembrava quasi una visita guidata a Disneyland. Il tempo è trascorso veloce, tra aneddoti di farfalle imbalsamate e vulcani artificiali", aggiunge il quotidiano ...

