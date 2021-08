“Non consumateli” Il Ministero dà l’allerta | sughi pronti ritirati dal mercato

(Di sabato 7 agosto 2021) Ancora un richiamo daldella Salute che attraverso il suo sito avverte la popolazione circa alcuni prodotti non conformi; vediamo di cosa si tratta. I prodottialimentare questa volta riguarda un lotto disurgelati ai 4 formaggi e alla carbonara recanti marchio Più Gusto per la “possibile presenza di ossido di etilene in una additivo (farina di semi di carrube) impiegato nella materia prima impiegata nella produzione”. Nello specifico si tratta di: Sugo ai 4 formaggi Più gusto 12 x 130g: numero di lotto L21148, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 novembre 2022 e unità di ...

... controllate i lotti e se coincidono. Potete riportarli indietro per ottenere un cambio o un rimborso. Fonti di riferimento: Ministero della salute