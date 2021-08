“Non ci posso credere”. Nonno Savino realizza il suo sogno: la sorpresa all’ospedale è da togliere il fiato (Di sabato 7 agosto 2021) Il suo sogno era quello di vedere suo nipote che si sposa. E alla fine lo ha realizzato nell’hospice della Asl Bt di Minervino Murge. I due sposi hanno fatto la sorpresa al Nonno e grazie alla complicità degli operatori e nel pieno rispetto delle regole di sicurezza hanno sorpreso il Nonno e si sono presentati davanti ai suoi occhi con gli abiti da cerimonia. Gli sposi hanno fatto una deviazione e hanno reso felice il Nonno. I ragazzi si chiamano Savino e Maria e giovedì 5 agosto si sono sposati. Non avevano desideri particolari se non quello di poter accontentare il ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 7 agosto 2021) Il suoera quello di vedere suo nipote che si sposa. E alla fine lo hato nell’hospice della Asl Bt di Minervino Murge. I due sposi hanno fatto laale grazie alla complicità degli operatori e nel pieno rispetto delle regole di sicurezza hanno sorpreso ile si sono presentati davanti ai suoi occhi con gli abiti da cerimonia. Gli sposi hanno fatto una deviazione e hanno reso felice il. I ragazzi si chiamanoe Maria e giovedì 5 agosto si sono sposati. Non avevano desideri particolari se non quello di poter accontentare il ...

Advertising

borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - PaoloCond : Ehi @Twitter, uno dei rari fuoriclasse di questa piattaforma si chiama @gippu1 ed è stato bloccato. Non ne conosco… - VioBebe : ??? Ci sono imprese che restano lì, nell'Olimpo, per sempre! Ma che cosa avete combinato ragazzi?!?!?!?! Io non ci p… - pietro92777509 : RT @mirchella84: @FmMosca posso chiederti le fonti? non metto in dubbio la veridicità, anzi... Però sono curioso - zeta_reticoli : RT @LiaCapizzi: 'Finalmente faccio felice mia madre, si è fatta un mazzo per me da sola. Quando gli amici a scuola avevano scarpe fighe io… -