Non avere il Green Pass dove serve può costare caro: ecco cosa si rischia (Di sabato 7 agosto 2021) Quella del 6 agosto era la data in cui sarebbe entrata in vigore la prima estensione del Green Pass. Una scelta mirata a tutelare la situazione epidemiologica nazionale e che, come è noto, subordina il possesso della certificazione all'ingresso in alcune attività o all'adesione a diversi eventi. Una necessità che pone le autorità nelle condizioni di multare quanti scelgano di contravvenire alle nuove regole, in mancanza del Pass. Sono, dunque, scattati i controlli e le conseguenti sanzioni. Arriva, ad esempio, dal Piemonte e per la precisione da Asti la notizia secondo cui un uomo è stato sorpreso all'interno di un centro scommesse senza ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 7 agosto 2021) Quella del 6 agosto era la data in cui sarebbe entrata in vigore la prima estensione del. Una scelta mirata a tutelare la situazione epidemiologica nazionale e che, come è noto, subordina il possesso della certificazione all'ingresso in alcune attività o all'adesione a diversi eventi. Una necessità che pone le autorità nelle condizioni di multare quanti scelgano di contravvenire alle nuove regole, in mancanza del. Sono, dunque, scattati i controlli e le conseguenti sanzioni. Arriva, ad esempio, dal Piemonte e per la precisione da Asti la notizia secondo cui un uomo è stato sorpreso all'interno di un centro scommesse senza ...

