No Green pass | marea umana in Francia | 240mila persone Manifestazioni anche in Italia

(Di sabato 7 agosto 2021) Proteste in tutta la, per il quarto sabato consecutivo ed in pieno agosto, contro il. Verso le 13 è iniziata la manifestazione a Parigi, con gli oppositori all’entrata in vigore, prevista per lunedì prossimo, delaporto sanitario che sono partiti in corteo da pont de Neuilly. I detrattori del, dunque, non si arrendono nein, malgrado la convalida delle misure da parte della Corte Costituzionale. Stando a quanto comunicato dal ministero dell’Interno di Parigi, per tutto il pomeriggio sono state quasi ...

Questa volta non è più solo la Lega, che poi in Consiglio dei ministri ha votato a favore, a ribellarsi al. Sulle barricate si sono posizionati i sindacati contrari all'obbligo del certificato verde che gli insegnanti devono mostrare per poter lavorare. Altrimenti dopo cinque giorni saranno ...In questo caso, infatti, ilviene revocato . Per di più, bisogna sottoporsi a una quarantena in isolamento in un Covid hotel o in una struttura prevista in questi casi dal Paese ospitante. ...Decine di migliaia di francesi hanno sfilato in diverse citta' del Paese contro l'estensione dell'utilizzo del Green Pass. Sono almeno 37mila ...In piazza del Popolo si ritrovano in 1500, presenti anche i militanti di Forza Nuova. Applausi per il medico mantovano scomparso a fine luglio, slogan e tricolori contro la certificazione verde ...