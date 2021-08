Niente prestito gratuito per Estupinan: il Napoli valuta una nuova formula (Di sabato 7 agosto 2021) Estupinan VILLARREAL - AGGIORNAMENTO ORE 17:30 - Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ci sono alcuni aggiornamenti sulla situazione riguardante l'interesse del Napoli per Pervis Estupinan. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: "L’idea iniziale del Napoli era di proporre un prestito secco. Nelle ultime ore, invece, si starebbe valutando l’ipotesi del prestito oneroso (1-2 milioni) con diritto di riscatto". 14:12 - Importanti novità riguardanti il calciomercato del Napoli. I partenopei sono da ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 agosto 2021)VILLARREAL - AGGIORNAMENTO ORE 17:30 - Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ci sono alcuni aggiornamenti sulla situazione riguardante l'interesse delper Pervis. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: "L’idea iniziale delera di proporre unsecco. Nelle ultime ore, invece, si starebbendo l’ipotesi deloneroso (1-2 milioni) con diritto di riscatto". 14:12 - Importanti novità riguardanti il calciomercato del. I partenopei sono da ...

