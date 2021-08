Negazionisti e no - pass scatenati: manifestazioni in diverse città della Francia (Di sabato 7 agosto 2021) Decine di migliaia di francesi stanno sfilando in diverse città del Paese contro l'estensione dell'utilizzo del Green pass. Sono almeno 37mila nella regione Provenza - Alpi - Costa Azzurra, da Nizza a ... Leggi su globalist (Di sabato 7 agosto 2021) Decine di migliaia di francesi stanno sfilando indel Paese contro l'estensione dell'utilizzo del Green. Sono almeno 37mila nella regione Provenza - Alpi - Costa Azzurra, da Nizza a ...

Advertising

JohnHard3 : RT @globalistIT: - globalistIT : - grazia_007 : questo è per i negazionisti del covid, per i no vax, i cagacazzo del Pass e per chi dice che i giovani non se lo be… - Ciro_DeVivo : Giorgia Meloni e Salvini: Green pass NO Vaccini NO Lockdown NO Mascherine NO Ma allora mi spiegate cosa voglio… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @giuseppetp55: Borghi Lega al Felpa,il green pass è una sconfitta per noi,il Felpa intervistato,il Governo ha approvato il green pass co… -