Nasrallah | Israele ha paura di farci la guerra

(Di sabato 7 agosto 2021) AGI -hadi una nuovacon Hezbollah e il recente raid in territorio libanese è stata un'eccezione, a 15 anni dalla fine del conflitto del 2006, che dimostra come la deterrenza contro lo Stato ebraico funzioni. Lo ha dichiarato, in un discorso televisivo, il capo della milizia sciita libanese, Hassan.Hezbollah "doveva dare una risposta immediata" ai recenti raid israeliani in territorio libanese, ha detto. "Il nemico aveva deciso di colpire uno spazio aperto. Non hanno mirato a civili o ad aree abitate dai civili. Quindi abbiamo risposto mirando ad aree non abitate ...

... a parte quello del 2014 in un'area di confine che non causò vittime e al quale rispondemmo immediatamente', ha proseguito, 'i libanesi devono chiedersi perchénon lo ha fatto per ...21.43 Libano. Hezbollah:,paura di noi Hezbollah non vuole una nuova guerra con, ma è pronto a combatterla. Lo ha dichiarato, in un discorso Tv, il capo sciita libanese,,convinto di vincere qualsiasi guerra futura. "Le conquiste della guerra del 2006 sono state ...