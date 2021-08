Napoli | auto dei medici rubata all’open day vaccinale

(Di sabato 7 agosto 2021) Nella serata di venerdì è statal’di servizio dei, al lavoro per l’open daya Casoria,. Iavevano appena terminato la sedutasul camper mobile, quando si sono diretti verso la Fiat Panda con le insegne dell’Asl e non l’hanno più trovata. “È sconfortante quanto accaduto, il nostro personale ha lavorato incessantemente dalle 18 alle 23, vaccinando circa 250 persone su un marciapiede, usando i tavoli pieghevoli. E mentre loro lavoravano in questo modo precario pur di garantire la salute della collettività, qualcuno rubava ...

Mentre erano impegnati, dal pomeriggio fino a tarda sera, nelle operazioni di vaccinazioni anti-Covid all'open day di Casoria, nel Napoletano, a bordo di un camper mobile, qualcuno ha fatto sparire l'auto del medici dell'Asl Napoli 2 nord. Ieri sera, poco dopo le 23, al termine dei lavori della giornata di vaccinazione, a Casoria, sul camper mobile, i medici hanno scoperto il furto.