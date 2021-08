Mustafi infiamma il calciomercato del Genoa | il Grifone ci riprova

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 agosto 2021) Dopo i primi vani tentativi di gennaio, iltenta nuovamente di portare in rossoblù Shkodran. Come riportato dal Secolo XIX, ilè intenzionato a riportare in Italia il difensore tedesco di origine albanese. Per il classe 92, infatti, si tratterebbe di un ritorno a Genova, dopo l’importante esperienza maturata fra il 2012 e il 2014 con la Sampdoria che l’aveva definitivamente lanciato fra i grandi.: un campione del mondo sotto alla Lanterna? Il 29enne, campione del mondo con la propria nazionale nel 2014, è attualmente svincolato e pronto ad accasarsi a parametro zero. Ha mosso i primi ...