Musica Italiana sotto choc, se ne va uno dei più grandi al mondo (Di sabato 7 agosto 2021) Il suo vero nome era Carlo Bifone, e nella sua carriera ha dato voce a molte liriche anche nella Musica internazionale. Dunque una carriera artistica coronata di enormi successi, uno dei più famosi è stato l’onore di sostituire, per caso, Luciano Pavarotti nella “Lucia di Lamermoor”. #FOTO A FINE ARTICOLO In un’intervista Bini racconta di come Pavarotti diete forfait proprio prima dell’esibizione ed il tenore campano, che stava proprio andando a teatro di Macerata ad ascoltare l’opera, divenne lui stesso il protagonista. Dunque Dini indossò il costume di scena e salì sul palco e fu un grande successo. Carlo Bini, lo straordinario tenore che sostituì Pavarotti ... Leggi su howtodofor (Di sabato 7 agosto 2021) Il suo vero nome era Carlo Bifone, e nella sua carriera ha dato voce a molte liriche anche nellainternazionale. Dunque una carriera artistica coronata di enormi successi, uno dei più famosi è stato l’onore di sostituire, per caso, Luciano Pavarotti nella “Lucia di Lamermoor”. #FOTO A FINE ARTICOLO In un’intervista Bini racconta di come Pavarotti diete forfait proprio prima dell’esibizione ed il tenore campano, che stava proprio andando a teatro di Macerata ad ascoltare l’opera, divenne lui stesso il protagonista. Dunque Dini indossò il costume di scena e salì sul palco e fu un grande successo. Carlo Bini, lo straordinario tenore che sostituì Pavarotti ...

Advertising

SkyTG24 : 27 anni fa ci lasciava Domenico #Modugno, uno dei padri della musica leggera italiana - mate_dear : RT @SkyTG24: 27 anni fa ci lasciava Domenico #Modugno, uno dei padri della musica leggera italiana - selishardliquor : RT @BigMaxOfficial: #SaraSimeoni è per lo sport italiano quello che #OriettaBerti è per la musica italiana: un'ICONA ASSOLUTA ?? @ItaliaTe… - fanculoooolol : non sei alt se dici che tutta la musica italiana fa schifo - bethyyonekura : Tutta LA MIA VITA SEI @LauraPausini ???????????? UNA star Dalla Musica ITALIANA TI AMOOO ??REGINA DELLA… -