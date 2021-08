Mps: pm Milano indaga su fondi per rischi legali (Di sabato 7 agosto 2021) Ancora una indagine su Monte dei Paschi di Siena. Ad aprirla è stata la Procura di Milano, questa volta per verificare se sia adeguato l’accantonamento dei fondi per i rischi legali relativi alle richieste danni e alle cause sorte attorno ai procedimenti penali sulle vicende di Rocca Salimbeni tra il 2008 e il 2015. L’inchiesta, coordinata dal pm Paolo Filippini con le ipotesi di false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato, vuol chiarire se i fondi per affrontare i contenziosi e pagare gli eventuali risarcimenti siano o meno sufficienti. E questo in riferimento all’esercizio di bilancio dello ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 7 agosto 2021) Ancora una indagine su Monte dei Paschi di Siena. Ad aprirla è stata la Procura di, questa volta per verificare se sia adeguato l’accantonamento deiper irelativi alle richieste danni e alle cause sorte attorno ai procedimenti penali sulle vicende di Rocca Salimbeni tra il 2008 e il 2015. L’inchiesta, coordinata dal pm Paolo Filippini con le ipotesi di false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato, vuol chiarire se iper affrontare i contenziosi e pagare gli eventuali risarcimenti siano o meno sufficienti. E questo in riferimento all’esercizio di bilancio dello ...

