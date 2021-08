Mps, nuova indagine da procura Milano su fondi per rischi legali (Di sabato 7 agosto 2021) La procura di Milano ha avviato un procedimento penale sui fondi per i rischi legali di Mps. I reati ipotizzati dal pm Paolo Filippini, secondo quanto riferisce ‘la Repubblica’, sono false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato. La verifica della procura intende capire se i fondi per affrontare le cause e pagare gli eventuali risarcimenti – cifre che possono incidere in maniera consistente sui bilanci – siano o meno adeguati. In linea, cioè, con le possibili previsioni e non sottostimati. Le ipotesi di reato riguarderebbero l’esercizio di bilancio dello scorso ... Leggi su italiasera (Di sabato 7 agosto 2021) Ladiha avviato un procedimento penale suiper idi Mps. I reati ipotizzati dal pm Paolo Filippini, secondo quanto riferisce ‘la Repubblica’, sono false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato. La verifica dellaintende capire se iper affrontare le cause e pagare gli eventuali risarcimenti – cifre che possono incidere in maniera consistente sui bilanci – siano o meno adeguati. In linea, cioè, con le possibili previsioni e non sottostimati. Le ipotesi di reato riguarderebbero l’esercizio di bilancio dello scorso ...

