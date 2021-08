Mps, la Procura di Milano avvia una nuova indagine. Nel mirino i fondi per i rischi legali (Di sabato 7 agosto 2021) nuova tegola sulla banca Monte dei Paschi di Siena. La Procura di Milano ha infatti avviato un’indagine sui fondi per i rischi legali di Mps. I reati ipotizzati dal pm Paolo Filippini, secondo quanto riferisce la Repubblica, sono false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato. Il procedimento penale della Procura intende capire se i fondi per affrontare le cause e pagare gli eventuali risarcimenti – cifre che possono incidere in maniera consistente sui bilanci – siano o meno adeguati. In linea, cioè, con le ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 agosto 2021)tegola sulla banca Monte dei Paschi di Siena. Ladiha infattito un’suiper idi Mps. I reati ipotizzati dal pm Paolo Filippini, secondo quanto riferisce la Repubblica, sono false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato. Il procedimento penale dellaintende capire se iper affrontare le cause e pagare gli eventuali risarcimenti – cifre che possono incidere in maniera consistente sui bilanci – siano o meno adeguati. In linea, cioè, con le ...

