MotoGP | Valentino Rossi | “Siamo migliorati molto | sull’asciutto posso lottare”

Leggi su oasport

(Di sabato 7 agosto 2021)esprime le proprie sensazioni al termine delle qualifiche del Gran Premio di Stiria, decimo atto del Motomondiale 2021. Il pilota Yamaha si appresta per una nuova sfida domani in una giornata in cui non è escluso il rischio pioggia. Il #46 dellaha rilasciato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “La mia giornata è andata in crescendo. Mi sento meglio con il passo,. In qualifica potevo daredi più, ho commesso un errore in curva 1 nel mio giro veloce”.guarda a domani per una ...