MotoGp Stiria, pole position per Jorge Martin su Pramac davanti a Bagnaia e Quartararo. Solo 17° Valentino Rossi (Di sabato 7 agosto 2021) Chi sperava che all’annuncio del ritiro seguisse un’ultima fiammata resterà deluso: la ripartenza del motomondiale dopo la pausa estiva non cambia le carte in tavola. davanti ci sono sempre le Ducati in blocco e la Yamaha di Fabio Quartararo. Dietro, Valentino Rossi insegue con fatica, spesso costretto a guardare piloti molto meno blasonati che gli rifilano un secondo o più di distacco. Così è andata anche nelle qualifiche del Gp della Stiria, a Spielberg in Austria. A partire in pole sarà l’esordiente Jorge Martin su Ducati Pramac, unico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Chi sperava che all’annuncio del ritiro seguisse un’ultima fiammata resterà deluso: la ripartenza del motomondiale dopo la pausa estiva non cambia le carte in tavola.ci sono sempre le Ducati in blocco e la Yamaha di Fabio. Dietro,insegue con fatica, spesso costretto a guardare piloti molto meno blasonati che gli rifilano un secondo o più di distacco. Così è andata anche nelle qualifiche del Gp della, a Spielberg in Austria. A partire insarà l’esordientesu Ducati, unico ...

