MotoGP Stiria, Martin celebra la pole: 'Lavorato duro per essere qui' (Di sabato 7 agosto 2021) All'inferno e ritorno. Dopo il grave infortunio riportato in Portogallo che lo ha costretto a saltare quattro GP, Jorge Martin ha dovuto Lavorato sodo per tornare ai livelli mostrati all'inizio della ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 7 agosto 2021) All'inferno e ritorno. Dopo il grave infortunio riportato in Portogallo che lo ha costretto a saltare quattro GP, Jorgeha dovutosodo per tornare ai livelli mostrati all'inizio della ...

Advertising

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - Gazzetta_it : MotoGP, Rossi fuoriclasse della battuta: 'Se vinco il Mondiale continuo' - SkySportMotoGP : MotoGP, GP Stiria. Libere 3 in Austria: 1° Bagnaia (Ducati), 2° Quartararo, 3° Vinales #SkyMotoGP #MotoGP… - DimaThereal : RT @SkySportMotoGP: ?? SECONDA POLE PER MARTIN ?? Super Pecco in 1° fila, Diablo beffato LIVE ? - Motorsport_IT : #MotoGP | Ecco le foto più belle e significative delle qualifiche del GP di Stiria di MotoGP -