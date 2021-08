MotoGP | risultato FP3 GP Stiria 2021 | Bagnaia svetta sul giro secco davanti a Quartararo | 19° Valentino Rossi

(Di sabato 7 agosto 2021) Francescosi conferma uno dei grandi favoriti per il successo al Red Bull Ring di Spielberg e firma il miglior tempo assoluto in condizioni di pista asciutta in occasione della terza sessione di prove libere del Gran Premio di, decimo round stagionale del Mondiale. Il piemontese della Ducati Factory è stato il più rapido del lotto nella simulazione di qualifica a fine turno, fermando il cronometro in 1’23?114 e precedendo di 28 millesimi il leader del campionato Fabio(Yamaha Factory). Buoni segnali sulanche per lo spagnolo ...

Advertising

infoitsport : MotoGP, risultato FP2 GP Stiria 2021: Lorenzo Savadori brilla su pista ibrida, fatica Valentino Rossi - sportli26181512 : MotoGP, GP Stiria. Aleix Espargaró: 'Correre con Vinales sarebbe un sogno': Espargaró ha chiuso 3° nella classifica… - steferrari85 : @ricca_mago @PaskEsp87 @SkySportMotoGP Appunto, fino al 2018 secondo me ha fatto non bene, ma benissimo. Arrivò 3º… - automotorinews : ??? #MotoGP, #Ducati all'attacco al GP d'Austria ??? Parola di Francesco #Bagnaia: 'Ducati ha vinto cinque delle sei… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP risultato

Ecco quindi il commento dei due piloti Aprilia molto felici non solo delma anche dei ...: Valentino Rossi e la necessità di arrendersi al tempo Lorenzo Savadori re del misto del ...... senza però sortire ilsperato. Un posto in questa strana Top 10 se la sono aggiudicato ... Orari TVStiria: in diretta su SKY e DAZN e in differita TV8 Quartararo come un gatto sotto la ...Francesco Bagnaia si conferma uno dei grandi favoriti per il successo al Red Bull Ring di Spielberg e firma il miglior tempo assoluto in condizioni di pista asciutta in occasione della terza sessione ...Diretta MotoGp qualifiche, FP3 e FP4 live GP Stiria 2021 al Red Bull Ring di Zeltweg Spielberg oggi sabato 7 agosto: cronaca, orari, tempi e classifica.