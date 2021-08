MotoGP, Jorge Martin: “Sono emozionato, pochi sanno il lavoro che ho fatto per recuperare” (Di sabato 7 agosto 2021) Jorge Martin conquista la pole-position del Gran Premio di Stiria, decimo round del Motomondiale 2021. L’iberico firma il nuovo record della 1.22.994, una prestazione che gli regala il nuovo record del tracciato L’alfiere di casa Pramac ha commentato ai microfoni di ‘Sky Sport MotoGP’: “Sono emozionato, pochi sanno il lavoro che ho fatto per recuperare. Quest’estate è stato tutto bellissimo, ho lavorato al massimo per tornare al top. Il giro è stato perfetto, nel primo settore ho fatto la differenza nonostante un ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021)conquista la pole-position del Gran Premio di Stiria, decimo round del Motomondiale 2021. L’iberico firma il nuovo record della 1.22.994, una prestazione che gli regala il nuovo record del tracciato L’alfiere di casa Pramac ha commentato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Sonoilche hoper. Quest’estate è stato tutto bellissimo, ho lavorato al massimo per tornare al top. Il giro è stato perfetto, nel primo settore hola differenza nonostante un ...

