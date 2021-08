Moto2 | risultati qualifiche GP Stiria 2021 | pole position del solito Remy Gardner | terzo Marco Bezzecchi

(Di sabato 7 agosto 2021)(Red Bull KTM Ajo) riparte da dove aveva lasciato prima delle vacanze estive e centra ladel Gran Premio della, decimo appuntamento del Mondiale. L’australiano stampa un ottimo 1:28.668 con 121 millesimi di vantaggio sul nipponico Ai Ogura (Kalex Idemitsu) e 143 su(Sky Racing Team VR46). Seconda fila per lo spagnolo Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) quarto con un distacco di 310, quinta posizione per il suo connazionale Aron Canet (Boscoscuro Aspar) a 336 millesimi, sesto ...

La gara della MotoGP scatta domenica 8 agosto alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, preceduta da Moto3 (alle 11) e Moto2 (alle 12.20)