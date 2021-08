Advertising

Moto2, Gardner è leader delle FP3 e tiene dietro Bezzecchi - Moto: Stiria, Bagnaia il più veloce nelle terze libere - MotoGP, Bagnaia vola nelle FP3 e si mette dietro le Yamaha ufficiali. Rossi 19° - #MotoGP , #StyrianGP FP3: #Bagnaia porta la #Ducati davanti a tutti - Miglior tempo per l'italiano della Ducati, davanti a Fabio Quartararo e Maverick Vinales. Aleix Espargaro porta l'A…

Guizzo di Francesco Bagnaia nel terzo turno di prove libere del gran premio di. Il pilota della Ducati è stato il più veloce con il tempo di 1:23.114. Alle sue spalle le Yamaha del leader del Mondiale Fabio Quartararo e del suo compagno di squadra, Maverick Vinales. Nella ...Clicca qui per tutti i risultati del weekend del Gran Premio diL’autodromo di Spielberg sarà teatro, nella giornata di sabato 7 agosto, delle qualifiche del Gran Premio di Stiria, decimo round del Motomondiale ... non avevo grip nemmeno in rettilineo. (Moto.it) E ...Il giapponese Ayumu Sasaki conquista il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Stiria, decima prova del Motomondiale 2021. Tutti i piloti hanno migliorato i rispettivi p ...