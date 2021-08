Morto suicida Stefano di Marino, lo scrittore di thriller noto come “Stephen Gunn” si è lanciato dalla finestra di casa: aveva 60 anni (Di sabato 7 agosto 2021) È stato trovato senza vita, riverso a terra in corrispondenza di una delle finestre del suo appartamento milanese, lo scrittore Stefano Di Marino, autore – con lo pseudonimo di Stephen Gunn – della serie ”Il professionista”. Tutto fa pensare che si sia trattato di un suicidio: dalle prime ricostruzioni, Di Marino, 60 anni, sarebbe Morto dopo un volo dalla finestra di casa sua in via Cagliero, a Milano, dove la polizia ha trovato un biglietto con cui lo scrittore ha spiegato i motivi del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) È stato trovato senza vita, riverso a terra in corrispondenza di una delle finestre del suo appartamento milanese, loDi, autore – con lo pseudonimo di– della serie ”Il professionista”. Tutto fa pensare che si sia trattato di un suicidio: dalle prime ricostruzioni, Di, 60, sarebbedopo un volodisua in via Cagliero, a Milano, dove la polizia ha trovato un biglietto con cui loha spiegato i motivi del ...

