Morta Mamma Ebe, la santona di Carpineta: fu condannata per associazione a delinquere (Di sabato 7 agosto 2021) E' una storia ultratrentennale di guai con la giustizia quella di Mamma Ebe, al secolo Gigliola Ebe Giorgini, finita al centro di arresti clamorosi, processi, condanne e accuse pesantissime, che hanno ispirato anche un film del regista Carlo Lizzani. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 7 agosto 2021) E' una storia ultratrentennale di guai con la giustizia quella diEbe, al secolo Gigliola Ebe Giorgini, finita al centro di arresti clamorosi, processi, condanne e accuse pesantissime, che hanno ispirato anche un film del regista Carlo Lizzani. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Lussurzesa, la cerbiatta sopravvissuta ai roghi in Sardegna. In clinica a Oristano ha le zampe carbonizzate, morta… - eliodemaria : RT @_DAGOSPIA_: 'QUELLA MACCHINA È GUASTA' - LAILA EL HARIM, LA MAMMA QUARANTENNE MORTA STRITOLATA DA... - iltirreno : Gigliola Giorgini aveva 88 anni. Figura controversa e protagonista di cronache giudiziarie fra 'guarigioni' e conda… - sborra_boy : RT @vaux_hall: È morta 'Mamma Ebe' (credevo fosse morta da decenni): oggi sarebbe una eroina dei no-vax e avrebbe un milione di follower su… - Kick57624616 : RT @bisagnino: Morta a 88 anni a Rimini “Mamma Ebe”:?finì a processo come guaritrice -