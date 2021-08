Morta Mamma Ebe | la “Santona di Carpineta” condannata più volte per la sua attività di “guaritrice” | aveva 88 anni

(Di sabato 7 agosto 2021) Èvenerdì 6 agosto a 88all’ospedale Infermi di Rimini, Gigliola Giorgini, meglio nota come ‘Ebe’ o la ‘di’, figura controversa e protagonista delle cronache giudiziarie. Il decesso – riporta l’edizione riminese del ‘Corriere di Romagna‘ – è legato agli effetti di una neoplasia: oggi – spiega il quotidiano – i funerali, che saranno celebrati a Sant’Ermete nel Riminese. Nata a Pian Del Voglio, nel Bolognese, nel 1933, ‘Ebe’ era stata definita la ‘di’, per il suo ruolo alla guida della congregazione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Lussurzesa, la cerbiatta sopravvissuta ai roghi in Sardegna. In clinica a Oristano ha le zampe carbonizzate, morta… - mattinodinapoli : Morta Mamma Ebe, la Santona di Carpineta aveva 88 anni: truffava malati promettendo di guarirli - horottoilvetro : RT @MediasetTgcom24: Rimini, morta a 88 anni Gigliola Giorgini, detta 'Mamma Ebe' #mammaebe - agodandaniela : RT @_DAGOSPIA_: 'QUELLA MACCHINA È GUASTA' - LAILA EL HARIM, LA MAMMA QUARANTENNE MORTA STRITOLATA DA... - Nutizieri : E' morta a Rimini la santona 'Mamma Ebe' -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Mamma

Mara Venier ha dedicato un libro allaMara Venier ha scritto un libro dedicato allache èa causa dell'Alzheimer. Il libro che si intitola ", ti ricordi di me?" È un omaggio ...Ebe", uno dei personaggi più discussi della cronaca degli anni Ottanta e Novanta: arresti, accuse, decine di articoli e servizi tv, perfino un film e diversi 'speciali' furono dedicati ...È morta venerdì 6 agosto a 88 anni all’ospedale Infermi di Rimini, Gigliola Giorgini, meglio nota come ‘Mamma Ebe’ o la ‘Santona di Carpineta’, figura controversa e protagonista delle cronache ...Gigliola Giorgini, aveva 88 anni ed è morta all'ospedale di Rimini: è stata a lungo al centro delle cronache giudiziarie per le sue attività abusive da guaritrice ...