Morta Mamma Ebe | aveva 88 anni Era conosciuta come la ' Santona di Carpineta'

Advertising

Agenzia_Ansa : Lussurzesa, la cerbiatta sopravvissuta ai roghi in Sardegna. In clinica a Oristano ha le zampe carbonizzate, morta… - manubutirro : RT @vaux_hall: È morta 'Mamma Ebe' (credevo fosse morta da decenni): oggi sarebbe una eroina dei no-vax e avrebbe un milione di follower su… - neodie : RT @fanpage: La sua storia ha riempito pagine e pagine di giornali - neodie : RT @vaux_hall: È morta 'Mamma Ebe' (credevo fosse morta da decenni): oggi sarebbe una eroina dei no-vax e avrebbe un milione di follower su… - LuigiF97101292 : RT @askanews_ita: E’ morta la “santona di Carpineta” Mamma Ebe a 88 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Mamma

ieri a 88 anni all'ospedale Infermi di Rimini, Gigliola Giorgini , nota comeEbe , figura controversa e protagonista di cronache giudiziarie e conosciuta anche come la ' Santona di ...Ebe è/ Addio alla "Santona di Carpineta", stroncata da un tumore LORIS SABATUCCI ARRESTATO IN MAROCCO: IL SUO PASSATO DI ARRESTI Sempre lo stesso giornale ricorda il passato criminale ...È morta ieri a 88 anni all’ospedale Infermi di Rimini, Gigliola Giorgini, nota come ‘Mamma Ebe’, figura controversa e protagonista di cronache giudiziarie e conosciuta anche come la ‘Santona di Carpin ...Proprio a Carpineta, frazione a cui deve il soprannome, riceveva i suoi seguaci. La fantomatica guaritrice, protagonista di cronache giudiziarie e conosciuta anche come la 'Santona di Carpineta' sareb ...