Morta a Rimini “Mamma Ebe”: la santona che fu per anni al centro delle cronache giudiziarie (Di sabato 7 agosto 2021) È Morta ieri all’età di 88 anni all’ospedale Infermi di Rimini “uno dei personaggi più noti e controversi delle cronache giudiziarie di inizio secolo: Gigliola Giorgini, che tutti conoscevano come Mamma Ebe, la santona di Carpineta”. Ne dà notizia il ‘Corriere di Romagna’. Aveva un esercito di adepti in Emilia Romagna La donna “si è spenta per gli effetti inestinguibili di una neoplasia. Oggi il funerale con il feretro che partirà dall’ospedale Infermi di Rimini. Alle 15 il parroco di S. Ermete celebrerà il rito funebre. Poi la bara di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 agosto 2021) Èieri all’età di 88all’ospedale Infermi di“uno dei personaggi più noti e controversidi inizio secolo: Gigliola Giorgini, che tutti conoscevano comeEbe, ladi Carpineta”. Ne dà notizia il ‘Corriere di Romagna’. Aveva un esercito di adepti in Emilia Romagna La donna “si è spenta per gli effetti inestinguibili di una neoplasia. Oggi il funerale con il feretro che partirà dall’ospedale Infermi di. Alle 15 il parroco di S. Ermete celebrerà il rito funebre. Poi la bara di ...

