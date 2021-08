Mornati “A Tokyo scommessa vinta con nuovo modello Italia”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 7 agosto 2021)(GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Ci fa piacere vedere realizzato il nostro metodo con queste medaglie. Diversamente da quanto fanno in altri paesi, abbiamo lavorato in modo orizzontale su tutti gli sport: per capirlo basta guardare il numero delle discipline in cui siamo saliti sul podio. E’ una”. Carloè comprensibilmente orgoglioso dell’dei record. A 24 ore dalla fine delle gare e con alcune carte ancora da giocare, il segretario generale del Coni e capo missione dell’Team ai Giochi diha fatto il punto sulla spedizione ...