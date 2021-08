Monopattini elettrici, la Camera studia la stretta: casco obbligatorio, limiti di velocità e solo utenti maggiorenni (Di sabato 7 agosto 2021) Hanno cambiato la mobilità condivisa in città, ma ora sono troppi e troppo pericolosi. Per questo si fa strada l’ipotesi di dare una stretta ai Monopattini. La commissione Trasporti alla Camera sta lavorando a una proposta di legge che punta a imporre l’obbligo del casco e a fissare limiti di velocità. Si parla di 20 km orari per le piste ciclabili e di 30 sulle strade urbane, mentre si ipotizza un massimo di 6 km orari per le aree pedonali. Un tetto, quest’ultimo, considerato rischioso dalle società di sharing perché troppo basso. Tra gli altri paletti anche il divieto di circolazione la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Hanno cambiato la mobilità condivisa in città, ma ora sono troppi e troppo pericolosi. Per questo si fa strada l’ipotesi di dare unaai. La commissione Trasporti allasta lavorando a una proposta di legge che punta a imporre l’obbligo dele a fissaredi. Si parla di 20 km orari per le piste ciclabili e di 30 sulle strade urbane, mentre si ipotizza un massimo di 6 km orari per le aree pedonali. Un tetto, quest’ultimo, considerato rischioso dalle società di sharing perché troppo basso. Tra gli altri paletti anche il divieto di circolazione la ...

Advertising

SoyRobotico : RT @fattoquotidiano: Monopattini elettrici, la Camera studia la stretta: casco obbligatorio, limiti di velocità e solo utenti maggiorenni h… - fattoquotidiano : Monopattini elettrici, la Camera studia la stretta: casco obbligatorio, limiti di velocità e solo utenti maggiorenni - SilvestriP : ?Monopattini elettrici, stretta in vista: limiti di velocità e divieto di utilizzo per i minorenni… - PietroAlviti : Frosinone, da settembre 300 monopattini elettrici per innovare il modo di spostarsi - ZenatiDavide : Monopattini, si cambia registro: vietati ai minori e dopo tramonto, limite 20-30 km/h e obbligo casco: Alla Camera… -