Milan, Saelemaekers: «Faremo grande Champions. Su Ibra e Giroud…» (Di sabato 7 agosto 2021) Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, ha parlato del club rossonero nell’intervista ai microfoni di Tuttosport Alexis Saelemeakers fa il punto sul Milan. Il centrocampista belga ha così parlato del club rossonero nella sua intervista ai microfoni di Tuttosport: SITUAZIONE ATTUALE – «In campo ho sempre più fiducia perché conosco bene i compagni e tutti quelli che lavorano nel Milan. Non aver cambiato allenatore è un bel vantaggio perché conosciamo sempre meglio Pioli, l’obiettivo è fare ancora meglio rispetto all’anno scorso. Vincere lo scudetto? Ci proviamo, ragionando partita per partita e poi vediamo che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021) Alexis, centrocampista del, ha parlato del club rossonero nell’intervista ai microfoni di Tuttosport Alexis Saelemeakers fa il punto sul. Il centrocampista belga ha così parlato del club rossonero nella sua intervista ai microfoni di Tuttosport: SITUAZIONE ATTUALE – «In campo ho sempre più fiducia perché conosco bene i compagni e tutti quelli che lavorano nel. Non aver cambiato allenatore è un bel vantaggio perché conosciamo sempre meglio Pioli, l’obiettivo è fare ancora meglio rispetto all’anno scorso. Vincere lo scudetto? Ci proviamo, ragionando partita per partita e poi vediamo che ...

Advertising

DiMarzio : .@acmilan, parla #Saelemaekers: 'Champions? L'inesperienza può essere la molla per giocare con quell'incoscienza ch… - AntoVitiello : Convocati #Milan per Nizza PORTIERI: Maignan, Tatarusanu. DIFENSORI: Tomori, Calabria, Romagnoli, Theo, Ballo-… - oluwaseun_dayo1 : RT @DiMarzio: .@acmilan, parla #Saelemaekers: 'Champions? L'inesperienza può essere la molla per giocare con quell'incoscienza che ti porta… - _Sam_Pick : @SLdadda @only_redblack e tutta la ciurma milanista, ho bisogno di tutte le info che avete sul Milan in vista del F… - SEMPREFMILAN : RT @DiMarzio: .@acmilan, parla #Saelemaekers: 'Champions? L'inesperienza può essere la molla per giocare con quell'incoscienza che ti porta… -