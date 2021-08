Migranti, Marina Tunisia: 283 soccorsi in 48 ore (Di domenica 8 agosto 2021) Unità della Marina militare tunisina hanno soccorso, in tre diverse operazioni, 238 persone, a bordo di tre imbarcazioni in difficoltà, di fronte alle coste del Paese. Lo rende noto il ministero della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 8 agosto 2021) Unità dellamilitare tunisina hanno soccorso, in tre diverse operazioni, 238 persone, a bordo di tre imbarcazioni in difficoltà, di fronte alle coste del Paese. Lo rende noto il ministero della ...

