Migranti: governo cede anche a Ocean Viking che ne sbarca altri 549 a Pozzallo. Sicilia strapiena (Di sabato 7 agosto 2021) Ad eccezione di minori e soggetti vulnerabili, tutti gli altri Migranti domani dopo i tamponi e i controlli sanitari, dovrebbero essere imbarcati sulla nave quarantena Azzurra L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 7 agosto 2021) Ad eccezione di minori e soggetti vulnerabili, tutti glidomani dopo i tamponi e i controlli sanitari, dovrebbero essere imbarcati sulla nave quarantena Azzurra L'articolo proviene da Firenze Post.

