Michelle Hunziker: “Ho la tripofobia”. Poi rompe il silenzio sulla crisi con il marito Trussardi: “Ecco come stanno le cose” (Di sabato 7 agosto 2021) “Ho una fobia, si chiama tripofobia”. Michelle Hunziker risponde a cuore aperto alle domande dei suoi followers su Instagram. La showgirl svizzera ha dedicato un po’ di tempo, nelle scorse ore, per dialogare con i fan, rispondendo alle loro domande. Tantissimi i temi trattati, da questo della sua fobia fino – inevitabilmente – alla presunta crisi matrimoniale con il marito Tomaso Trussardi di cui tanto si sta parlando. “Ormai lo sanno tutti, amici e parenti che ho questa fobia“, dice Michelle. Di cosa si tratta? Della paura (o meglio, fastidio) di quelle superfici che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) “Ho una fobia, si chiama”.risponde a cuore aperto alle domande dei suoi followers su Instagram. La showgirl svizzera ha dedicato un po’ di tempo, nelle scorse ore, per dialogare con i fan, rispondendo alle loro domande. Tantissimi i temi trattati, da questo della sua fobia fino – inevitabilmente – alla presuntamatrimoniale con ilTomasodi cui tanto si sta parlando. “Ormai lo sanno tutti, amici e parenti che ho questa fobia“, dice. Di cosa si tratta? Della paura (o meglio, fastidio) di quelle superfici che ...

Advertising

GossipItalia3 : Michelle Hunziker, la reazione del marito Tomaso Trussardi: “Siamo in crisi e non me l’hai detto” #gossipitalianews - VanityFairIt : I social tornano a popolarsi di foto che raccontano l'estate dei famosi. Tra le più suggestive anche quelle di cele… - Helter_sketer : RT @elena_music7: ?? #DenisePipitone ?? AMICI, Michelle Hunziker ha creato un box per le domande: andiamo tutti a chiedere di aiutarci con… - zazoomblog : Michelle Hunziker la reazione del marito Tomaso Trussardi: “Siamo in crisi e non me l’hai detto” - #Michelle… - Alemena48027552 : RT @elena_music7: ?? #DenisePipitone ?? AMICI, Michelle Hunziker ha creato un box per le domande: andiamo tutti a chiedere di aiutarci con… -