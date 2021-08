Meteo, le previsioni in Campania di sabato 7 agosto 2021 (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGiornata estiva quella di sabato 07 agosto 2021. Diamo uno sguardo alla previsioni Meteo che riguardano la Campania. Avellino – Sole e caldo saranno i protagonisti indiscussi della giornata irpina, anche se le temperature non dovrebbero superare i 31°. Cielo sereno con possibili venti deboli o moderati ad allietare il primo sabato di agosto degli avellinesi. Benevento – Dopo una breve tregua, le temperature sono destinate a salire. Il primo sabato di agosto segna il “ritorno” dell’estate bollente ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGiornata estiva quella di07. Diamo uno sguardo allache riguardano la. Avellino – Sole e caldo saranno i protagonisti indiscussi della giornata irpina, anche se le temperature non dovrebbero superare i 31°. Cielo sereno con possibili venti deboli o moderati ad allietare il primodidegli avellinesi. Benevento – Dopo una breve tregua, le temperature sono destinate a salire. Il primodisegna il “ritorno” dell’estate bollente ...

