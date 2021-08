Meteo, il giorno-killer della prossima settimana: temperature fino a 47°, la regione da allarme rosso (Di sabato 7 agosto 2021) Oggi, sabato 7 agosto, allarme idrogeologico su molte regioni del Nord: si temono le conseguenze per le imminenti bombe d'acqua, così come vi spieghiamo in questo articolo. Ma, stando alle previsioni Meteo, saranno le ultime nubi e le ultime piogge per il Settentrione. La prossima settimana, infatti, l'Italia tornerà nella morsa del caldo africano. Per i prossimi sette giorni, infatti, sono previste temperature con punte superiori ai 40 gradi, in quella che viene presentata come "la settimana più rovente dell'estate". Stando agli ultimi aggiornamenti, da lunedì e almeno ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Oggi, sabato 7 agosto,idrogeologico su molte regioni del Nord: si temono le conseguenze per le imminenti bombe d'acqua, così come vi spieghiamo in questo articolo. Ma, stando alle previsioni, saranno le ultime nubi e le ultime piogge per il Settentrione. La, infatti, l'Italia tornerà nella morsa del caldo africano. Per i prossimi sette giorni, infatti, sono previstecon punte superiori ai 40 gradi, in quella che viene presentata come "lapiù rovente dell'estate". Stando agli ultimi aggiornamenti, da lunedì e almeno ...

