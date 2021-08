Messi vicino al Psg e i social si scatenano: i meme più divertenti (VIDEO) (Di sabato 7 agosto 2021) La firma di Lionel Messi con il Paris Saint-Germain sembra vicinissima. Sui social i tifosi non vedono l'ora e si sono scatenati con filmati e fotomontaggi davvero esilaranti Leggi su itasportpress (Di sabato 7 agosto 2021) La firma di Lionelcon il Paris Saint-Germain sembra vicinissima. Suii tifosi non vedono l'ora e si sono scatenati con filmati e fotomontaggi davvero esilaranti

Advertising

Glongari : ??????Contatti che procedono SENZA SOSTA per Leo #Messi ed il #PSG. Come anticipato ieri in *esclusiva*, dopo la rottu… - Glongari : Confermato! Contatti approfonditi tra #Messi e il #Psg accordo sempre più vicino ad essere ratificato ?????????… - GoalItalia : Biennale con opzione e ingaggio da 35 milioni annui ?? Leo Messi è vicino al PSG ?????????? [?? Sky] - LucaParry85 : Lo united spera ora di rinnovare pogba Ora che il psg è vicino all'acquisto di messi - ch24news : #Genoa vicino al terzino turco Meret Yilmaz, Messi verso il #PSG dopo la rottura con il #Barcelona, #Sampdoria si a… -