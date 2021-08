Messi-PSG, c’è accordo totale: entro domani la chiusura (Di sabato 7 agosto 2021) Per Messi al Paris Saint-Germain è quasi tutto fatto. Come annunciato nella serata di ieri da Khalifah bin Hamad Al Thani, fratello dell’emiro del Qatar e membro della famiglia proprietaria del club di cui è presidente Nasser Al Khelaifi, il fuoriclasse argentino vestirà la maglia dei parigini (almeno) per le prossime due stagioni. Lo attende un ricco contratto biennale, da 40 milioni netti all’anno. entro domani potrebbe arrivare la firma che chiude l’affare. Foto: Instagram Messi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 7 agosto 2021) Peral Paris Saint-Germain è quasi tutto fatto. Come annunciato nella serata di ieri da Khalifah bin Hamad Al Thani, fratello dell’emiro del Qatar e membro della famiglia proprietaria del club di cui è presidente Nasser Al Khelaifi, il fuoriclasse argentino vestirà la maglia dei parigini (almeno) per le prossime due stagioni. Lo attende un ricco contratto biennale, da 40 milioni netti all’anno.potrebbe arrivare la firma che chiude l’affare. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

