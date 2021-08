Messi parlerà in conferenza stampa domattina alle 12 (Di sabato 7 agosto 2021) Lionel Messi parlerà domani mattina in conferenza stampa per spiegare le ragioni del suo mancato rinnovo con il Barcellona. Ieri a parlare è stato il presidente del club blaugrana, Joan Laporta, che ha spiegato i motivi dello stop alla trattativa. Ora anche il campione argentino darà la sua versione. L’appuntamento è per domani alle 12 all’Auditorium 1899 del Camp Nou. Messi parlerà del mancato rinnovo e forse dirà qualcosa anche sul prossimo club pronto ad accoglierlo, che sembra proprio essere il Psg. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 agosto 2021) Lioneldomani mattina inper spiegare le ragioni del suo mancato rinnovo con il Barcellona. Ieri a parlare è stato il presidente del club blaugrana, Joan Laporta, che ha spiegato i motivi dello stop alla trattativa. Ora anche il campione argentino darà la sua versione. L’appuntamento è per domani12 all’Auditorium 1899 del Camp Nou.del mancato rinnovo e forse dirà qualcosa anche sul prossimo club pronto ad accoglierlo, che sembra proprio essere il Psg. L'articolo ilNapolista.

