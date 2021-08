Messi al Psg, Le Parisien ammette: “Fair Play Finanziario? Chissà come farà il Paris” (Di sabato 7 agosto 2021) Lionel Messi è sempre più vicino al Paris Saint-Germain e, da tutto il mondo, ci si chiede come possa una squadra permettersi di spendere così tanto, ricordando che sono già sbarcati, alla corte parigina, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum e Achraf Hakimi. È lo stesso giornale “Le Parisien” a sollevare dubbi sulla sostenibilità economica del mercato del PSG: “Non sappiamo ancora come il PSG rispetterà le regole del Fair Play Finanziario spendendo così tanto – precisa la rivista -. Questa pioggia di stelle riunite con ... Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) Lionelè sempre più vicino alSaint-Germain e, da tutto il mondo, ci si chiedepossa una squadra permettersi di spendere così tanto, ricordando che sono già sbarcati, alla corte parigina, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum e Achraf Hakimi. È lo stesso giornale “Le” a sollevare dubbi sulla sostenibilità economica del mercato del PSG: “Non sappiamo ancorail PSG rispetterà le regole delspendendo così tanto – precisa la rivista -. Questa pioggia di stelle riunite con ...

