Mercato – Inter e Sassuolo lavorano allo scambio di prestiti (Di sabato 7 agosto 2021) Affari di Mercato tra Inter e Sassuolo Ultimi giorni di Mercato roventi in casa Inter dove oltre a cercare di rimpiazzare Romelu Lukaku si cercherà un altro profilo per l’attacco. Secondo quanto riportato da Tuttosport, non è da escludere l’arrivo a Milano di Gianluca Scamacca in una trattativa che vedrebbe uno scambio di prestiti con il Sassuolo, dove andrebbe Agoumé. “All’Inter, oltre al sostituto di Lukaku, servirà pure un altro attaccante per completare il reparto. Operazione low cost ma per un giocatore pronto, non un giovane ... Leggi su intermagazine (Di sabato 7 agosto 2021) Affari ditraUltimi giorni diroventi in casadove oltre a cercare di rimpiazzare Romelu Lukaku si cercherà un altro profilo per l’attacco. Secondo quanto riportato da Tuttosport, non è da escludere l’arrivo a Milano di Gianluca Scamacca in una trattativa che vedrebbe unodicon il, dove andrebbe Agoumé. “All’, oltre al sostituto di Lukaku, servirà pure un altro attaccante per completare il reparto. Operazione low cost ma per un giocatore pronto, non un giovane ...

Advertising

CorSport : #Inter, accettata offerta del #Chelsea per #Lukaku: 115 milioni ?? - marcoconterio : ?? Scoppia il caso Nahitan #Nandez a #Cagliari. Al centro di una trattativa di mercato con l'#Inter, non si è presen… - TMit_news : Inter e Atalanta fra le rose attuali maggiormente cresciute ?? nel rapporto fra prezzo d'acquisto dei singoli giocat… - fcin1908it : CorSera – Lukaku-Chelsea, a breve la pec definitiva. Ecco quanto potrà spendere l’Inter - massilaz : RT @milinkocrazia21: Fare gli squadroni con cifre che drogano il mercato è quello che han fatto per decenni anche il Real dei galacticos, i… -