Melanzane in sfoglia | le girelle sfiziose da servire come aperitivo!

Advertising

arteincucina : Sfoglia con melanzane alla parmigiana - arteincucina : Girelle di sfoglia con melanzane alla parmigiana -

Ultime Notizie dalla rete : Melanzane sfoglia

NonSoloRiciclo

... olio e acqua quanto basta per ottenere l'impasto adatto per la. Mettete a riposare coperto con la pellicola per mezz'ora. Pelate e tagliate a fette le, quindi mettetele in un ...Ingredienti farina, per spolverare 350g di pasta frolla, si può usare la pastasia in ... Note Se amate le torte rustiche, provate a cucinare anche quella cone scamorza o la crostata ...Protagoniste di tanti piatti, le melanzane si prestano a sperimentazioni o a ricette collaudate. Ecco alcuni spunti per cucinarle al meglio in estate ...Fra le altre specialità partenopee e campane in genere possiamo citare il “gattò di patate”, che i napoletani chiamano anche un po’ impropriamente “pizza di patate” (la pizza non c’entra infatti per n ...