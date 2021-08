Medjugorje | messaggio per oggi | “Figlioli | date del tempo a Dio”

(Di sabato 7 agosto 2021) La Madonna nel suodel 25 novembre 2007 esprime il suo desiderio più grande per ognuno dei suoi figli. Questo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, adidel 25 novembre 2007 L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... per avere in eredità la vita eterna, cioè la felicità', sono il tema - guida del Festival dei Giovani in corso afino al 6 agosto. Ai partecipanti giunge il saluto e ildel Papa ...Ildel Pontefice. 'Amici, anche ad ognuno di voi Gesù dice: 'Vieni! Seguimi!'. Abbiate il ...Papa Francesco in una lettera ai partecipanti al Festival dei Giovani (Mladifest) ache ...Che il Papa invii un messaggio ai giovani riuniti al meeting di preghiera a Medjugorje di per sé fa notizia. Che lo faccia a 40 anni dalle prime controverse apparizioni della Madonna è ancora più rile ...Papa Francesco ha inviato un messaggio ai ragazzi radunati a Medjugorje per il loro annuale incontro di preghiera affidandoli al modello di Maria e al suo "eccomi". Da quarant’anni la Madonna appare a ...