Matilde Brandi sugli scogli mostra le gambe: il costume ha un’apertura proprio lì (Di sabato 7 agosto 2021) Sensuale ed elegante, la showgirl Matilde Brandi non sbaglia un colpo ed anche oggi lascia tutti senza parole. Le sue gambe infiammano il web. Volto noto del piccolo schermo e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 7 agosto 2021) Sensuale ed elegante, la showgirlnon sbaglia un colpo ed anche oggi lascia tutti senza parole. Le sueinfiammano il web. Volto noto del piccolo schermo e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

itsmartina97 : Floriana - mi ricordo che le partiva la giugulare che Matilde Brandi je puo’ solo spicciare casa - QIndiscussa : RT @collodelpiede: video di presentazione per Matilde Brandi alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Non faccio io le regole.? https… - nmrpmv : Ma non potevano mettere Matilde Brandi come prof di ballo al posto della p3parina? #amici21 #amici20 - EventiSpeciali : RT @eventinews24: 7/8 Matilde Brandi, 8/8 Fabiola Sciabbarasi racconta il suo libro su Pino Daniele (…) @ Domina Zagarella Sicily – Santa F… -