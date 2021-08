Masters 1000 Toronto 2021: Musetti squalificato per aver violato norme anti-Covid (Di sabato 7 agosto 2021) “Qualsiasi individuo che lasci l’ambiente controllato viola il protocollo anti-Covid-19 e non potrà fare rientro nella ‘bolla’ per competere”. Questo è quanto applicato ai danni di Lorenzo Musetti, per quanto concerne il Masters 1000 di Toronto 2021. Il giovane tennista italiano ha violato le norme anti-Coronavirus imposte dal Governo canadese e rimarcate da Tennis Canada, cenando in un ristorante poco distante dal proprio albergo; il tutto, naturalmente, prima del match di qualificazione contro Emilio Gomez, che gli ... Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) “Qualsiasi individuo che lasci l’ambiente controllato viola il protocollo-19 e non potrà fare rientro nella ‘bolla’ per competere”. Questo è quanto applicato ai danni di Lorenzo, per quanto concerne ildi. Il giovane tennista italiano hale-Coronavirus imposte dal Governo canadese e rimarcate da Tennis Canada, cenando in un ristorante poco distante dal proprio albergo; il tutto, naturalmente, prima del match di qualificazione contro Emilio Gomez, che gli ...

Advertising

Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: Masters 1000 #Toronto 2021: #Musetti squalificato per aver violato le norme anti-Covid. I dettagli della vicenda https:/… - sportface2016 : Masters 1000 #Toronto 2021: #Musetti squalificato per aver violato le norme anti-Covid. I dettagli della vicenda - bl0ndewidow : @alItayweII Grazie a dio è un masters 1000 altrimenti anche qui avrebbe avuto un draw con topolino e paperino come avversari - STnews365 : Tennis, Masters 1000 Toronto: sorteggiato il tabellone Grande attesa per l'inizio della stagione su cemento nordame… - Tennisnewsroom : RT @smngld01: Certo vedere Casper Ruud testa di serie n° 6 in un masters 1000 fa venire i brividi In negativo però -