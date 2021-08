Maria Falcone: parco Giovanni Falcone intitolato al fratello del duce? Costernati (Di sabato 7 agosto 2021) 'Le parole del sottosegretario leghista Claudio Durigon lasciano allibiti tanto da credere impossibile che siano state realmente pronunciate. Confidiamo che Draghi prenda le distanze da questa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 7 agosto 2021) 'Le parole del sottosegretario leghista Claudio Durigon lasciano allibiti tanto da credere impossibile che siano state realmente pronunciate. Confidiamo che Draghi prenda le distanze da questa ...

Advertising

LaStampa : Maria Falcone: “Intitolare il parco Falcone al fratello del duce? Proposta che lascia allibiti” - notteblanca : RT @francofontana43: Un fascista militante e dichiarato al governo? È veramente troppo. E non può essere tollerato. - rita68455390 : RT @francofontana43: Un fascista militante e dichiarato al governo? È veramente troppo. E non può essere tollerato. - nonnagemma1 : RT @francofontana43: Un fascista militante e dichiarato al governo? È veramente troppo. E non può essere tollerato. - marchesinimomy : Mi sta venendo da vomitare ?????? -