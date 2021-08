Marcinelle | 8 agosto 1956 | le radici della Repubblica fondata sull’emigrazione

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 7 agosto 2021) Dal 2001, l’8si celebra la “Giornata del sacrificio italiano nel mondo”. Esattamente 65 anni fa, al Bois du Cazier un devastante incendio in uno dei pozzi principali ditolse la vita a 262 minatori, di cui 136 italiani. Oltre agli italiani – che per tutto il Novecento hanno amaramente contribuito con il maggior numero di vittime in tante delle tragedie del fordismo in giro per il mondo (Monongah, Dawson, Izourt,e Mattmark) – perirono 95 belgi e persone di 12 nazionalità diverse. Quest’ultimo dato testimonia come, a 975 o 1035 metri sottoterra, la morte non chiede la cittadinanza a nessuno, ma prende ciò che ...