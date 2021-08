Marcell Jacobs, il Times accosta il suo il nome al “traffico di steroidi” (Di sabato 7 agosto 2021) Il tabloid inglese si scaglia contro il campione olimpico italiano con un accusa gravissima: associa il suo nome al “traffico di steroidi” La doppia vittoria di Marcell Jacobs (medaglia d’oro una per la staffetta 4×100 maschile e l’altra per i 100 metri) continua a infastidire la stampa inglese. Quest’ultima infatti ha lanciato una nuova grave accusa al campione olimpico italiano di atletica. Di che si tratta? Il Times ha riportato una notizia dal titoto “La polizia indaga sul nutrizionista della stella dei 100 metri”, alludendo proprio a Jacobs. Non solo il ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 7 agosto 2021) Il tabloid inglese si scaglia contro il campione olimpico italiano con un accusa gravissima: associa il suoal “di” La doppia vittoria di(medaglia d’oro una per la staffetta 4×100 maschile e l’altra per i 100 metri) continua a infastidire la stampa inglese. Quest’ultima infatti ha lanciato una nuova grave accusa al campione olimpico italiano di atletica. Di che si tratta? Ilha riportato una notizia dal titoto “La polizia indaga sul nutrizionista della stella dei 100 metri”, alludendo proprio a. Non solo il ...

