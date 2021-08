Mara Venier svela la nuova Domenica In: “Ci saranno cambiamenti” (Di sabato 7 agosto 2021) Mara Venier torna al timone di Domenica In dal 19 settembre 2021 in quella che potrebbe essere la sua ultima dedizione alla guida del programma. Come anticipato in seguito alla presentazione dei palinsesti Rai, il contenitore di Rai1 è pronto a una grande rivoluzione, almeno sotto il profilo delle interviste one-to-one. A rivelare i dettagli di questa nuova linea è proprio Mara Venier in occasione del talk show Gli Incontri del Principe, come riportato da davidemaggio.it: “Ci saranno dei cambiamenti in un format comunque collaudato e di grande qualità. Ho ... Leggi su dilei (Di sabato 7 agosto 2021)torna al timone diIn dal 19 settembre 2021 in quella che potrebbe essere la sua ultima dedizione alla guida del programma. Come anticipato in seguito alla presentazione dei palinsesti Rai, il contenitore di Rai1 è pronto a una grande rivoluzione, almeno sotto il profilo delle interviste one-to-one. A rivelare i dettagli di questalinea è proprioin occasione del talk show Gli Incontri del Principe, come riportato da davidemaggio.it: “Cideiin un format comunque collaudato e di grande qualità. Ho ...

Advertising

rspinazze : RT @alifeina_bag: Sappiate che la « testimonial » Mara Venier si é beccata una bella denuncia dal suo dentista, tirato in causa per il suo… - Veraelena5 : RT @alifeina_bag: Sappiate che la « testimonial » Mara Venier si é beccata una bella denuncia dal suo dentista, tirato in causa per il suo… - infoitcultura : Mara Venier, a settembre la sua ultima Domenica In?/ 'Farò altre cose' - zazoomblog : Mara Venier l’annuncio strappalacrime: è tutto vero - #Venier #l’annuncio #strappalacrime: - IvoAyrton : RT @alifeina_bag: Sappiate che la « testimonial » Mara Venier si é beccata una bella denuncia dal suo dentista, tirato in causa per il suo… -