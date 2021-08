Mara Venier, nel posto dei sogni: il riscatto dopo il dolore. Felicità – FOTO (Di sabato 7 agosto 2021) Strafelice e sorridente, e circondata dall’affetto di chi la ama. Non c’è periodo migliore per Mara Venier, che si fa vedere da un luogo speciale. È nel suo “posto del… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 7 agosto 2021) Strafelice e sorridente, e circondata dall’affetto di chi la ama. Non c’è periodo migliore per, che si fa vedere da un luogo speciale. È nel suo “del… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

45acpjoe : RT @alifeina_bag: Sappiate che la « testimonial » Mara Venier si é beccata una bella denuncia dal suo dentista, tirato in causa per il suo… - isladecoco7 : RT @alifeina_bag: Sappiate che la « testimonial » Mara Venier si é beccata una bella denuncia dal suo dentista, tirato in causa per il suo… - GossipItalia3 : Mara Venier “affonda” Barbara d’Urso, la rivelazione della conduttrice che smentisce la collega #gossipitalianews - gabrillasarti2 : RT @alifeina_bag: Sappiate che la « testimonial » Mara Venier si é beccata una bella denuncia dal suo dentista, tirato in causa per il suo… - GossipItalia3 : Mara Venier e la frecciatina a Barbara d’Urso: “Non è proprio così” #gossipitalianews -