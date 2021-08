Mara Venier contro Barbara D’Urso: “Non è vero che i politici scelgono lei. La verità è un’altra” (Di sabato 7 agosto 2021) Mara Venier si toglie un sassolino dalla scarpa contro Barbara D’Urso. Lo ha fatto nel corso de Gli Incontri del Principe”, il talk show organizzato dal Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio di cui è stata ospite: parlando della sua carriera e della sua esperienza al timone di Domenica In, la conduttrice ha voluto sfatare le insinuazioni secondo cui i politici preferiscano andare a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso piuttosto che nella sua trasmissione, svelando il vero motivo della loro assenza a Domenica In. La Venier ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021)si toglie un sassolino dalla scarpa. Lo ha fatto nel corso de Gli Incontri del Principe”, il talk show organizzato dal Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio di cui è stata ospite: parlando della sua carriera e della sua esperienza al timone di Domenica In, la conduttrice ha voluto sfatare le insinuazioni secondo cui ipreferiscano andare a Pomeriggio 5 dapiuttosto che nella sua trasmissione, svelando ilmotivo della loro assenza a Domenica In. La...

