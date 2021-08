Mamma Ebe | morta la santona che ispirò il film di Carlo Lizzani

Advertising

E' morta per un tumore la sedicente '', secondo quanto riporta 'Corriere Romagna', dove si legge: 'È morta ieri all'età di 88 anni all'ospedale Infermi di Rimini uno dei personaggi più noti e controversi delle cronache ...è morta/ Addio alla "Santona di Carpineta", stroncata da un tumore Nel 2017 "Mamma Ebe" era finita invece agli arresti domiciliari per la condanna, in via definitiva, a 4 anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata alla truffa ed esercizio abusivo della ...E' morta all'ospedale Infermi di Rimini Gigliola Giorgini, famosa come "Mamma Ebe" o "la Santona di Carpineta", nomi che le erano stati affibbiati nel corso di diverse vicende giudiziarie Aveva 88 ann ...